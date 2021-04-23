В Монголии продлили строгий карантин

В правительстве Монголии отметили необходимость продлить карантин в связи с ростом заболеваний, а также власти обещали ускорить вакцинацию. С 23 апреля, в Улан-Баторе возобновилась массовая вакцинация, увеличено количество пунктов вакцинации. По всему городу будут работать 12 пунктов, планируется прививать 60 тысяч людей в день.