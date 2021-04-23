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В Монголии продлили строгий карантин

ИА Regnumиещё 2
19 минут назад
Правительство Монголии решило продлить строгий карантин еще на 14 дней — до 06:00 8 мая, — передает ИА REGNUM.
В Монголии продлили строгий карантин
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее, 21 апреля, Министерство здравоохранения страны предложило продлить строгий карантин на 7 14 дней из-за растущих показателей прироста больных COVID-19 и смертности. Предложение минздрава было поддержано на заседании государственной чрезвычайной комиссии 22 апреля.
В правительстве Монголии отметили необходимость продлить карантин в связи с ростом заболеваний, а также власти обещали ускорить вакцинацию. С 23 апреля, в Улан-Баторе возобновилась массовая вакцинация, увеличено количество пунктов вакцинации. По всему городу будут работать 12 пунктов, планируется прививать 60 тысяч людей в день.
Отметим, что в Монголии за минувшие сутки выявили выявили 1263 новых случаев заражения COVID. Общее количество подтвержденных случаев в стране достигло 27 956, за весь период пандемии 69 пациентов умерли.
Общество,Минздрав РФ,ИА REGNUM,Монголия,
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