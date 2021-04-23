«Ты, мальчик, на что рассчитывал?»: Норкин обратился к Зеленскому

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Как сообщал «Рамблер», 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину вместе оценить ситуацию в Донбассе. «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война», - заявил Зеленский.

Это предложение обсудили в студии программы «Место встречи» и пришли к выводу, что украинский лидер просто занимался «актерским кривлянием», а также обратили внимание на то, что он «шмыгал носом» как и его герой в популярном сериале «Слуга народа».

При этом Норкин отметил, что президент Украины и его администрация должны были просчитать свои действия, решив выступить с таким предложением Путину.

«Они должны понимать, как Москва будет отвечать. Никак она не будет отвечать. Следующий шаг-то какой?» — поинтересовался телеведущий.

Соведущий Иван Трушкин высказал предположение, что, не дождавшись нужной реакции от России, украинские власти обратятся к западным странам за новыми санкциями, однако Зеленского уже не воспринимают всерьез в Европе.

«А ты, мальчик, на что рассчитывал?» - отметил Норкин, обращаясь к Зеленскому.