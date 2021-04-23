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«Ты, мальчик, на что рассчитывал?»: Норкин обратился к Зеленскому

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Телеведущий Андрей Норкин оценил предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса. Об этом пишет ФАН.
«Ты, мальчик, на что рассчитывал?»: Норкин обратился к Зеленскому
Фото: кадркадр
Как сообщал «Рамблер», 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину вместе оценить ситуацию в Донбассе. «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война», - заявил Зеленский.
Это предложение обсудили в студии программы «Место встречи» и пришли к выводу, что украинский лидер просто занимался «актерским кривлянием», а также обратили внимание на то, что он «шмыгал носом» как и его герой в популярном сериале «Слуга народа».
При этом Норкин отметил, что президент Украины и его администрация должны были просчитать свои действия, решив выступить с таким предложением Путину.
«Они должны понимать, как Москва будет отвечать. Никак она не будет отвечать. Следующий шаг-то какой?» — поинтересовался телеведущий.
Соведущий Иван Трушкин высказал предположение, что, не дождавшись нужной реакции от России, украинские власти обратятся к западным странам за новыми санкциями, однако Зеленского уже не воспринимают всерьез в Европе.
«А ты, мальчик, на что рассчитывал?» - отметил Норкин, обращаясь к Зеленскому.
22 апреля президент России Владимир Путин прокомментировал предложение украинского лидера о встрече в Донбассе. Он отметил, что, если Зеленский хочет обсуждать вопросы Донбасса, он должен встречаться с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. При этом Путин заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время для обсуждения двусторонних отношений.
Общество,Иван Трушкин,Андрей Норкин,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Украина,
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