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Удалившие огромную опухоль врачи попали на видео

Александр Кузьмин
17 минут назад
Кемеровские врачи удалили пациентке миому весом более шести килограммов. Видео опубликовал портал «Life.ru», со ссылкой Instagram Кузбасской областной больницы.
Пациентка по имени Наталья несколько лет откладывала свой визит к врачу, зная о диагнозе. Это привело к разрастанию миомы до таких размеров, что её вес составил шесть с половиной килограммов.
«Миома достигла гигантских размеров. Единственным способом лечения стала объёмная операция с тотальной гистерэктомией, то есть удалением матки», — сообщили медики Кузбасской областной больницы в официальном аккаунте «instagram».
По словам врачей, сохранить орган, когда пациент на десятки лет откладывает визит к врачу, не под силу даже самым квалифицированным специалистам.
«Опыт, современные кровесберегающие технологии, современное оборудование помогли нашим гинекологам спасти жизнь и здоровье женщины», — отметили в больнице.
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