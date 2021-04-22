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Вдова Караченцова призвала повысить пенсии до 100 тысяч рублей

Вероника Полынина
11 минут назад
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина считает, что пенсия в России должна быть не меньше 100 тысяч рублей.
Вдова Караченцова призвала повысить пенсии до 100 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Поргина признается, что ежемесячно получает от государства 53 тысячи рублей, 30 тысяч из которых – надбавка за звание заслуженной артистки РФ.
«Для кого-то моя пенсия большая, но это не норма. Это мало!» - заявила она «Собеседнику».
По словам вдовы Караченцова, российские пенсионеры должны иметь возможность жить хорошо, как иностранцы, и путешествовать по всему миру.
«Я постоянно езжу на такси. Все водители жалуются: «Мы вынуждены родителям помогать, чтобы они хоть как-то могли жить!» При этом их родители не отдыхают в год по 5-6 раз, как я. Просто живут. Анализы, лечение, лекарства – все стоит больших денег», - перечислила артистка.
По словам Поргиной, она тратит примерно в два раза больше, чем ее пенсия.
«Вот такая и пенсия у нас должна быть: 100 тысяч! Не меньше! Чтобы наши люди могли купить путевку, например, в Турцию», - заявила она.
Как писал «Рамблер», ранее Людмила Поргина уже жаловалась на свою пенсию и говорила, что может лишь мечтать о вещах, которые хочет купить, но не может себе позволить. Поргина добавила, что имеет дополнительный заработок от сдачи квартиры в аренду, а без этих денег она «умерла бы от голода».
Общество,Николай Караченцов,Людмила Поргина,Россия,
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