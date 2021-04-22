Вдова Караченцова призвала повысить пенсии до 100 тысяч

По словам вдовы Караченцова, российские пенсионеры должны иметь возможность жить хорошо, как иностранцы, и путешествовать по всему миру.

По словам Поргиной, она тратит примерно в два раза больше, чем ее пенсия.

Как писал «Рамблер», ранее Людмила Поргина уже жаловалась на свою пенсию и говорила, что может лишь мечтать о вещах, которые хочет купить, но не может себе позволить. Поргина добавила, что имеет дополнительный заработок от сдачи квартиры в аренду, а без этих денег она «умерла бы от голода».