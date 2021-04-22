"Бесовщина": Михалков о новых правилах премии "Оскар"

Как сообщал «Рамблер», согласно новым правилам, фильмы-номинанты на премию «Оскар» должны соответствовать определенным критериям, касающимся расы, пола и инклюзивности. В частности, по меньшей мере один из исполнителей главных ролей или ролей второго плана должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение. По меньшей мере треть исполнителей ролей второго плана или массовки должна быть женщинами, представителями небелого населения, ЛГБТ или людьми с особенностями физического или ментального развития. Основная сюжетная линия фильма должна быть связана с одной из этих групп населения. Те же требования предъявляются к съемочной группе картины.