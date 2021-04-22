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"Бесовщина": Михалкова возмутили новые правила премии "Оскар"

Вероника Полынина
31 минуту назад
Кинорежиссер Никита Михалков назвал «бесовщиной» и «нравственным бешенством» новые правила Американской киноакадемии для претендентов на премию «Оскар». Об этом сообщает «Интерфакс».
"Бесовщина": Михалков о новых правилах премии "Оскар"
Фото: ТАССТАСС
«Это зеркальная дискриминация... Бесовщина, по-русски говоря», - заявил Михалков на пресс-конференции, отвечая на вопрос, как он относится к новым правилам для претендентов на «Оскар» в категории «Лучший фильм».
По словам режиссера, мир охватило «какое-то нравственное бешенство», а советская цензура по сравнению с новыми правилами «Оскара» - «это просто дети».
Как сообщал «Рамблер», согласно новым правилам, фильмы-номинанты на премию «Оскар» должны соответствовать определенным критериям, касающимся расы, пола и инклюзивности. В частности, по меньшей мере один из исполнителей главных ролей или ролей второго плана должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение. По меньшей мере треть исполнителей ролей второго плана или массовки должна быть женщинами, представителями небелого населения, ЛГБТ или людьми с особенностями физического или ментального развития. Основная сюжетная линия фильма должна быть связана с одной из этих групп населения. Те же требования предъявляются к съемочной группе картины.
Общество,Никита Михалков,
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