Спрос в Крыму в предстоящем курортном сезоне будет очень высоким, сообщил глава региона Сергей Аксёнов 22 апреля на совещании в крымском правительстве.

По его словам, в Крыму ожидают огромное количество туристов, так как текущее количество заявок на прибытие в аэропорт «Симферополь» уже превышает 6 млн. Это почти на 20% больше по сравнению с прошлым годом.

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«Сезон обещает зашкаливать», — подчеркнул Аксенов.

Он поручил скорее вакцинировать людей от коронавируса, так как проведение курортного сезона зависит от успеха прививочной кампании.

Цены на отдых в Крыму летом 2021 года вырастут в среднем на 10–25%. Подорожание связано с увеличением стоимости продуктов питания и топлива, а также дополнительными затратами гостиниц на повышение качества услуг и закупку оборудования, необходимого для обеспечения санитарной безопасности в условиях пандемии.

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«В этом году, как и ежегодно, цены повышаются примерно на 10–15%. Это связано с тем, что увеличивается стоимость топлива, растут тарифы на энергоносители, на основные продукты питания», — заявил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Республики Крым Алексей Черняк в разговоре с ТАСС.

При этом представители отрасли предупреждают, что летний отдых в Крыму может подорожать и на 25%. По словам генерального директора отеля Mriya Resort & SPA Самвела Саруханяна, повышение цен связано с появлением новой инфраструктуры, а также расходами на соблюдение санитарных требований из-за ситуации с коронавирусом.

Председатель Межрегиональной ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова отметила, что подорожание было заложено в тарифы ещё в конце 2020 года. Это связано с ростом цен практически на все аспекты, влияющие на конечную стоимость отдыха в гостиницах, — от стоимости услуг прачечной, цен на продукты и бытовую химию до индексации зарплат персонала.

По мнению исполнительного директора Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова, из-за высокого спроса в ряде мест цены выросли ещё сильнее. По многим объектам бронирование уже сейчас, за 2 месяца до высокого сезона, обходится на 90% дороже, пояснил он.

Продажи туров в Сочи за неделю выросли на 25%, а в Крым — на 43%, сообщил на пресс-конференции во вторник директор по маркетингу Level.Travel Евгений Гинзбург

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"Если Турция раньше занимала 50% в наших продажах на майские праздники, то сейчас мы видим гигантский скачок у российских курортов . Исходя из того, что люди стали срочно искать замену, продажи туров в Сочи за минувшую неделю выросли на 25%, в Крым — на 43% и на остальные курорты Краснодарского края — в три раза", — сказал Гинзбург.

Рейтинг популярности у россиян возглавляют отечественные курорты — Сочи, Крым и Краснодарский край. Следом за ними — Калининградская область и Санкт-Петербург.

"Мы видим и рост Кипра как направления. В мае туроператоры ставят наиболее частые полеты в эту страну. Сейчас по объемам (продаж туров — ред.) Кипр сравнивается с 2019 годом. Это удивительный рост, потому что первые полеты начались только в начале апреля", — сообщил директор по маркетингу.

Гинзбург отметил и нехарактерный рост спроса в Абхазию. По его словам, раньше эту страну россияне не рассматривали как первый вариант для отдыха.

"С начала этого года спрос на Абхазию вырос в 5-6 раз, и люди все больше смотрят на открывающийся номерной фонд", — добавил он.



"В хвосте — Мальдивы, Сейшелы и такое достаточно необычное направление, которое появилось на наших радарах в связи с открытием границ, — Сербия. Люди зимой туда отправлялись на горнолыжные курорты, а сейчас — в спа", — заключил Гинзбург.

Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк пригласил россиян в Крым вместо Турции на майские праздники. Он заявил РИА Новости, что российские туристы, планировавшие отдых на турецких курортах, могут посетить полуостров.

«Крым готовит на майские праздники увлекательные программы, поэтому туристы, которые планировали отдохнуть в Турции, могут приехать в Крым», — сказал Черняк.

По его словам, места в четырех- и пятизвездочных отелях практически все выкуплены.

«Первым у нас заполняются традиционно южнобережные курорты, затем Евпатория, Феодосия и так далее», — пояснил он.

Ранее глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев назвал россиянам альтернативу отдыху в Турции. Он заявил, что заменой Турции для россиян могла бы стать Болгария. По его словам, из европейских стран в Болгарии самый мягкий климат и наличие большого номерного фонда.

Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Так, сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.

Число туристов в Крыму в мае из-за ограничений на перелеты в Турцию может достичь показателей, которые обычно характерны для лета, сообщил ТАСС в понедельник глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский

В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза коронавирусной инфекции. Российским туроператорам рекомендуется приостановить продажу туров в эту страну в указанный период.

"В апреле турпоток с летним, наверное, не сравняется. Но можно предположить, что майский сравняется с июньским", - сказал Зелинский. Ранее он сообщал, что уже в начале апреля некоторые гостиницы были полностью забронированы на май, в некоторых отелях и санаториях загрузка на пиковые месяцы - июль и август - достигала 90%.

Собеседник агентства отметил, что до конца июня опасений, что инфраструктура Крыма окажется перегружена из-за рекордного числа гостей, нет. Однако сложности, по его мнению, могут возникнуть во второй половине лета, и "Крыму нужно постараться, чтобы эту нагрузку выдержать". При этом, считает он, в этом сезоне, как и годом ранее, загрузка отелей будет распределена: туристы, как ожидается, будут посещать Крым не только летом, но и в межсезонье.

"Турпоток и сейчас немаленький - многие зарубежные направления закрыты, а инфраструктура Крыма работает в полноценном объеме: музеи, рестораны, санатории. Тут очень важный момент: раньше наши инвесторы не спешили вкладывать в отели и здравницы Крыма, считалось, что короткий сезон, недостаточно транспортной логистики. Сейчас с транспортной логистикой вопросы решены. И второй подряд сезон [длится] круглый год - возможно, это побудит инвесторов вкладывать деньги", - выразил надежду эксперт.