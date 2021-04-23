В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Города ХМАО затянуло смогом из-за пожаров

Ura.Ruиещё 1
33 минуты назад
Жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и других городов ХМАО утром обнаружили в воздухе смог и запах гари. Предположительно, дым пришёл из соседних регионов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС ХМАО.
Города ХМАО затянуло смогом из-за пожаров
Фото:  Анна Майорова © URA.RU Анна Майорова © URA.RU
«На данный момент, действующих пожаров на территории округа нет. Вероятнее всего, дым пришел из соседних субъектов. Опыт показывает, что дым с легкостью переходит из одного субъекта в другой. В прошлом году мы наблюдали тоже самое», — сказали в пресс-службе МЧС ХМАО.
В МЧС добавили, что в ХМАО первый лесной пожар в этом году произошел 22 апреля в Кандинском районе, но был потушен в течение часа.
«Площадь пожара была не большой, таких объемов дыма, как сейчас, просто не было», — сказали спасатели.
По данным Авиалесоохраны, леса горят на территории Тюменской области и Красноярского края, который также граничит с ХМАО.
Общество,Пожар в Челябинске,МЧС,Ханты-Мансийский,Сургут,Нижневартовск,Ханты-Мансийск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители