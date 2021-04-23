Города ХМАО затянуло смогом из-за пожаров

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«На данный момент, действующих пожаров на территории округа нет. Вероятнее всего, дым пришел из соседних субъектов. Опыт показывает, что дым с легкостью переходит из одного субъекта в другой. В прошлом году мы наблюдали тоже самое», — сказали в пресс-службе МЧС ХМАО.
В МЧС добавили, что в ХМАО первый лесной пожар в этом году произошел 22 апреля в Кандинском районе, но был потушен в течение часа.
«Площадь пожара была не большой, таких объемов дыма, как сейчас, просто не было», — сказали спасатели.
По данным Авиалесоохраны, леса горят на территории Тюменской области и Красноярского края, который также граничит с ХМАО.