Когда это все закончится: россиян оставят без легальных таксистов

В Общественном совете по развитию такси предупредили, что из-за роста стоимости ОСАГО для такси водители начнут массово уходить в серую зону. Об этом пишут «Известия».

Ранее в СМИ появилась информация, что страховщики, Центробанк Минфин обсуждают пересмотр тарифов ОСАГО для такси. Как писал «Рамблер», тарифы для автомобилей такси в итоге могут вырасти на 60 процентов.

В страховых компаниях это требование объяснили тем, что уровень выплат по авариям такси превышает сборы по ОСАГО на 62 процента. Средняя частота ДТП в сегменте такси, как утверждают страховщики, 31 процент в год (для автомобилей физлиц - 4,3 процента).

В Российском союзе автостраховщиков заявили, что в некоторых автопарках вероятность аварии составляет сто процентов. В организации считают, что повышение тарифа ОСАГО заставило бы такие компании внимательнее относиться к отбору, обучению и контролю своих водителей.

Общественный совет по развитию такси направил в ЦБ письмо, посвященное тарифам ОСАГО. По словам представителей организации, если цены вырастут, полис станет недоступным и для московских таксопарков, и для большинства региональных.

Председатель совета Ирина Зарипова отметила, что сейчас полис ОСАГО для такси составляет 43 тысячи рублей в Москве, а по оценке «Ситимобила», средняя стоимость ОСАГО для перевозчика - 70 тысяч рублей.