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Россияне назвали "Лолиту" самой переоцененной книгой

Газета.Ruиещё 4
2 часа назад
"Лолита" Владимира Набокова возглавила список книг, которые, по мнению россиян, наиболее переоценены. Как пишет ТАСС со ссылкой на опрос книжного сервиса MyBook, среди отечественных книг "Лолиту" считают переоцененной 33% респондентов.
Россияне назвали "Лолиту" самой переоцененной книгой
Фото: PathePathe
На втором месте оказался роман-эпопея "Война и мир" Льва Толстого, которого в этот рейтинг поместили 21,9% опрошенных. На третьем расположился "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына с 14%, на четвертом и пятом - "Анна Каренина" Толстого с 11% и "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова с 10,4%.
Среди иностранных произведений лидирует роман Джерома Сэлинджера "Над пропастью во ржи" с 35%, на втором месте книга Айн Рэнд "Атлант расправил плечи" с 17,1%, на третьем - "Очерки по психологии сексуальности" Зигмунда Фрейда с 15,3%.
На четвертой строчке оказалась повесть Рэя Брэдбери "Вино из одуванчиков" с 15%, на пятом - "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира с 13,6%. Переоцененным россияне считают и роман "Пятьдесят оттенков серого" Э. Л. Джеймс.
По мнению респондентов, причины такого успеха - популярность произведений в соцсетях, грамотное продвижение и вес имени автора в читательской среде.
Ранее россияне назвали любимую зарубежную писательницу.
Общество,Айн Рэнд,Анна Каренина,Владимир Набоков,Уильям Шекспир,Зигмунд Фрейд,Джером Сэлинджер,Александр Солженицын,Лев Толстой,Михаил Булгаков,ИТАР-ТАСС,
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