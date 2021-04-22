На  форуме «Экология» обсудят роль эко-просвещения

Как отметил председатель общественного совета Форума, первый зампред Комитета Госдумы
по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев
, «решение многих проблем станет легче, если мы начнём прививать людям принципы ответственного отношения к природе». «Я считаю идею необходимости непрерывного экологического образования и просвещения, в первую очередь для детей и молодёжи, наиважнейшей. Только так мы сможем достичь экологически устойчивого развития нашей страны и сберечь для будущих поколений её уникальную природу», — подчеркнул Валуев
.