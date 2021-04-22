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На  форуме «Экология» обсудят роль эко-просвещения

Парламентская газетаиещё 2
36 минут назад
Центром внимания экспертов будут вопросы повышения экологической сознательности граждан, популяризации ответственного отношения к окружающей среде и природным ресурсам. Здесь же обсудят общественный запрос на приоритетность эко-просвещения и сформируют практические приёмы экологического поведения.
На форуме «Экология» обсудят роль эко-просвещения
Фото:  ПРЕСС-СЛУЖБА ФОРУМА «ЭКОЛОГИЯ» ПРЕСС-СЛУЖБА ФОРУМА «ЭКОЛОГИЯ»
Как отметил председатель общественного совета Форума, первый зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, «решение многих проблем станет легче, если мы начнём прививать людям принципы ответственного отношения к природе». «Я считаю идею необходимости непрерывного экологического образования и просвещения, в первую очередь для детей и молодёжи, наиважнейшей. Только так мы сможем достичь экологически устойчивого развития нашей страны и сберечь для будущих поколений её уникальную природу», — подчеркнул Валуев.
Участниками XII Международного форума «Экология», который пройдёт 24-25 мая в Москве, станут 1500 человек из 80 регионов России. Повестка форума включает обсуждение всех направлений национального проекта «Экология». Деловую программу составят более 25 мероприятий в различных форматах. «Парламентская газета» выступает информационным партнёром мероприятия.
Общество,Николай Валуев,Госдума,Парламентская газета,
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