На  форуме «Экология» обсудят роль эко-просвещения

Центром внимания экспертов будут вопросы повышения экологической сознательности граждан, популяризации ответственного отношения к окружающей среде и природным ресурсам. Здесь же обсудят общественный запрос на приоритетность эко-просвещения и сформируют практические приёмы экологического поведения.