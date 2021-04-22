Уровень ОРВИ в России почти вдвое превысил показатель 2020 года

Заболеваемость ОРВИ в России на прошлой неделе (12-18 апреля) оказалась почти в два раза выше, чем в тот же период 2020 года. Об этом свидетельствуют данные НИИ гриппа им.Смородинцева Минздрава РФ

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В указанный период уровень заболеваемости ОРВИ составил 55,1 случая на 10 тысяч населения. Это на 21,3 % ниже базовой линии и на 27% ниже еженедельного эпидемического порога. Лабораторно подтверждён только один случай гриппа.

В 2020 году с 12 по 18 апреля было зафиксировано 32,1 случая ОРВИ на 10 тысяч населения, а ещё неделей позже — 27,5 случая. Тогда лабораторно в течение недели было выявлено 99 случаев гриппа. По словам специалистов, такой уровень заболеваемости ОРВИ более характерен для мая-июня.

Ещё ранее, в годы до 2020-го, в середине апреля показатели ОРОВИ составляли от 50 до 70 случаев на 10 тысяч населения. При этом еженедельно регистрировали от нескольких сотен до тысячи случаев гриппа, сообщает «Интерфакс»