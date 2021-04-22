На конкурс «Лидеры России» поступили 100 тысяч заявок

Более 100 тысяч человек подали заявки на участие в четвертом конкурсе «Лидеры России». Об этом рассказал руководитель конкурса Алексей Комиссаров

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«Лидеры России», как сообщал «Рамблер», — конкурс управленцев, флагманский проект платформы « Россия — страна возможностей». 26 марта президент Владимир Путин поддержал старт четвертого конкурса «Лидеры России». Его победители получат образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны.

Сегодня Комиссаров сообщил, что на данный момент на участие в конкурсе поступило более 100 тысяч заявок из всех регионов.

35,55% от всех заявок поступило из Центрального федерального округа, 16,48% — из Приволжского, 13,37% — из Северо-Западного, 9,58% — из Уральского, 9,43% — из Сибирского, 8,27% — из Южного, 4,1% — из Дальневосточного, 3,22% — из Северо-Кавказского.

27% от всех заявок поступило от участников в возрасте 31-35 лет, 26% — 36-40 лет, 17% — 41-45 лет, 12% — 26-30 лет, 11% — 46-55 лет, 7% — 18-25 лет. 73% от всех заявок поступило от мужчин, 27% — от женщин.