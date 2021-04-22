Минтруд может увеличить майские праздники

«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли», - заявил он.
Как сообщал «Рамблер», в этом году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Благодаря этому первые две рабочие недели месяца будут четырехдневными.
В Роструде напомнили, что работодатель вправе предоставить сотрудникам дополнительные выходные вдобавок к государственным праздникам, в том числе и оплачиваемые. Для этого руководство компании должно выпустить локальный нормативный акт.