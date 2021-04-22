На видео известные актёры озвучки Карен Арутюнов, Альберт Ибрагимов, Аниса Муртаева и Дарья Блохина едут за город и обсуждают страшные вещи. Видео публикует канал «360».

На кадрах участники едут в неизвестном направлении. Этот вопрос и задаёт в начале ролика один из пассажиров.

«Пришло время избавиться от него. Он кое-кому мешает » — зловещим тоном сказал актер.

После созрели вопросы о наличии перчаток и граблей в машине. Водитель отвечает, что перчатки нужны «чтобы не марать руки», а грабли – чтобы «соскребать его с земли».

Кульминацией после ряда похожих вопросов стала неизвестность насчёт мусорных мешков. «Мы разделим его на части, разложим в пакеты и вывезем за город» - ответил зачинщик действия.