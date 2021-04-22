В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Актёры дубляжа записали пугающее видео в Подмосковье

Александр Кузьмин
1 час назад
На видео известные актёры озвучки Карен Арутюнов, Альберт Ибрагимов, Аниса Муртаева и Дарья Блохина едут за город и обсуждают страшные вещи. Видео публикует канал «360».
На кадрах участники едут в неизвестном направлении. Этот вопрос и задаёт в начале ролика один из пассажиров.
«Пришло время избавиться от него. Он кое-кому мешает » — зловещим тоном сказал актер.
После созрели вопросы о наличии перчаток и граблей в машине. Водитель отвечает, что перчатки нужны «чтобы не марать руки», а грабли – чтобы «соскребать его с земли».
Кульминацией после ряда похожих вопросов стала неизвестность насчёт мусорных мешков. «Мы разделим его на части, разложим в пакеты и вывезем за город» - ответил зачинщик действия.
Оказалось, что ролик посвящён субботнику, который пройдёт в Подмосковье 24-го апреля.
Общество,Видео,Дарья Блохина,Московская Область,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители