Греф спрогнозировал третью волну COVID-19 в России

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"Ни одной стране не удалось ее избежать. Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск", — отметил он.

В то же время, по оценкам Сбербанка, эта волна должна быть существенно ниже, чем та, что была весной и осенью прошлого года. По мнению Грефа, ее глубина будет зависеть от уровня вакцинации и от того, насколько будет сформирован коллективный иммунитет.

"Темпы вакцинации являются сегодня критически важным элементом для того, чтобы снизить возможную третью волну", — подчеркнул глава Сбербанка.

Греф отметил, что по обеспечению вакцинации в России "сейчас вышли на хороший уровень", и какого-либо дефицита вакцины не будет уже с мая.

"Сейчас ограничением будет уже не физический объем производства вакцины, а как убедить людей, что вакцина безопасна и так далее. Но сейчас, слава богу, людская молва расходится, наша вакцина показывает очень хорошие результаты. У меня много знакомых, которые прилетают из-за границы, из Европы, из Америки на вакцинацию "Спутником-V", — рассказал Греф.

По его словам, если до начала сентября удастся вакцинировать порядка 60-70 миллионов человек, то это будет "очень хороший темп", означающий, что есть очень хорошие шансы "пройти осень спокойно".