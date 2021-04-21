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Названо неожиданное спасение от смерти из-за COVID-19

Lenta.ru
20 минут назад
Международная группа исследователей из Великобритании, Южной Африки и США выяснили, что гигиена полости рта помогает снизить риск смерти от коронавирусной инфекции. О неожиданном способе спастись от осложнений COVID-19 рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Названо неожиданное спасение от смерти из-за COVID-19
Фото: ReutersReuters
Появляется все больше доказательств, что коронавирус изначально поражает кровеносные сосуды в легких и лишь потом переходит в дыхательные пути. При этом высокие концентрации SARS-CoV-2 в слюне и периодонтит (воспаление периодонта) связаны с повышенным риском смерти от инфекции. Именно поэтому специалисты советуют тщательно соблюдать гигиену полости рта, чтобы снизить риск заболеваний десен и образование зубного налета.
Заболевание десен способствует проникновению патогенов в кровоток. Перемещаясь из кровеносных сосудов в деснах, вирус будет проходить через шейные и грудные вены, достигая сердца, после чего попадет в легочные артерии и мелкие сосуды
По словам ученых, эффективными могут быть такие меры, как чистка зубов, межзубная чистка для избавления от налета, а также использование специальных жидкостей или даже соленой воды для полоскания рта.
Общество,Наука и техника,Соединенное Королевство,Южная Африка,Соединенные Штаты,
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