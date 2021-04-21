Киру Ярмыш арестовали на 10 суток

Ранее в отношении Ярмыш составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Как сказано в рапорте полицейских, Ярмыш призывала со своей страницы в Twitter к участию в несанкционированной акции.