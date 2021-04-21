Умерла заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева скончалась в возрасте 96 лет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
«21 апреля 2021 года на 97-м году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии правительства Российской Федерации Ирина Алексеевна Моисеева», — отмечается в сообщении.
Прощание с Моисеевой пройдёт 24 апреля в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы.