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«Компенсацию на танках прислать?»: россияне обрушились на Чехию

Артём Кульша
16 минут назад
Российские пользователи социальных сетей раскритиковали требование депутатов Чехии выплатить их стране компенсацию за взрыв в Врбетице. Об этом сообщает «Царьград».
«Компенсацию на танках прислать?»: россияне обрушились на Чехию
Фото: ТАССТАСС
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», в чешской деревне Врбетице произошли два взрыва на складах боеприпасов (автоматы и артиллерийские снаряды) компании Imex Group. В результате первого взрыва погибли два сотрудника фирмы.
18 апреля министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что российские специальные службы причастны к организации обоих взрывов. Днем ранее чешская полиция объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.
19 апреля на этом фоне 18 сотрудников посольства России покинули Чехию по решению властей страны. После этого Палата депутатов чешского парламента приняла постановление с призывом к правительству Чехии потребовать от России компенсации за ущерб, который был причинен взрывами в Врбетице.
«Компенсацию вам как прислать — на танках или "Искандерами" возьмете?» — прокомментировал один из пользователей Сети.
Многие указали на отсутствие доказательств причастности Москвы к взрывам. Один задался вопросом, не покусали ли чехов небратья — украинские гастарбайтеры. Еще один высказал мнение, что бог лишил человечество разума и направил по дороге самоуничтожения.
Общество,В мире,Ян Гамачек,Руслан Боширов,Александр Петров,Чешская Республика,
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