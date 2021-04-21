«Компенсацию на танках прислать?»: россияне обрушились на Чехию

Российские пользователи социальных сетей раскритиковали требование депутатов Чехии выплатить их стране компенсацию за взрыв в Врбетице. Об этом сообщает «Царьград».

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В 2014 году, как сообщал «Рамблер», в чешской деревне Врбетице произошли два взрыва на складах боеприпасов (автоматы и артиллерийские снаряды) компании Imex Group. В результате первого взрыва погибли два сотрудника фирмы.

19 апреля на этом фоне 18 сотрудников посольства России покинули Чехию по решению властей страны. После этого Палата депутатов чешского парламента приняла постановление с призывом к правительству Чехии потребовать от России компенсации за ущерб, который был причинен взрывами в Врбетице.

«Компенсацию вам как прислать — на танках или "Искандерами" возьмете?» — прокомментировал один из пользователей Сети.