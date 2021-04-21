Ургант объяснил установку памятника «Чужому» в Кургане

«Вопрос: почему в Кургане установили памятник Чужому? А потому что памятник должен быть установлен на родине, это правило такое. Мы стали забывать, что чужие ведь до середины 20-х годов прошлого века жили в Кургане, потом начались тяжелые времена, коллективизация, когда Сталин сказал: всех Чужих из Кургана. Чужим пришлось сниматься с насиженных мест, и они всем народом: яйца, личинки, слизни, ксеноморфы, лицехваты – на телеге космической и все», –пошутил он в эфире программы «Вечерний Ургант», сообщает Ura.ru.