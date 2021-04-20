Лоза отказался привиться от коронавируса

Музыкант Юрий Лоза заявил, что не собирается прививаться от коронавируса.

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интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лоза назвал идею вакцинации «смешной». По его словам, вирусы постоянно живут с человеком, и организм умеет с ними справляться, поднимая температуру, которая убивает вирус.

Музыкант отметил, что коронавирус видоизменяется, поэтому можно сделать прививку и все равно заразиться.

Он отметил, что подумает о вакцинации, только когда соберется в какую-либо из стран, куда без прививки невозможно въехать.

«Путин привился, потому что ему нужно контактировать с огромным количеством людей, а мне — не надо! Я сижу дома. Я всегда в самоизоляции, пишу свои песни, книги», - заключил Лоза.

По мнению Лозы, нужно больше внимания уделять сердечно-сосудистым заболеваниям, а не коронавирусу.