Умер последний защитник Брестской крепости

Он родился в 1929 году в селе Долгово Пензенской области. 22 июня 1941 года немцы взяли в кольцо крепость, Котельников, которому едва исполнилось 12 лет, с первых минут войны встал на ее защиту. Он стал прототипом главного героя российско-белорусского художественного фильма "Брестская крепость".

В начале Великой Отечественной войны Брест оказался на направлении главного удара сильнейшей группировки немецко-фашистской армии. Защитники крепости, находясь в полном окружении, без воды и продовольствия, без связи, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов, почти месяц сражались с врагом. В 1965 году Брестской крепости было присвоено звание крепость-герой.