«Спутником V» привились 10-11 миллионов человек

Ученый рассчитывает на то, что к ноябрю будут привиты около 70% россиян.

В целом по России за сутки выявили 8 164 новых случая инфицирования. В общей сложности в стране с начала пандемии зарегистрировано 4 718 854 случая коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 106 307 человек, вылечились 4 343 229 пациентов.