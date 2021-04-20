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Роспотребнадзор изменил правила для прибывающих из-за рубежа россиян

Газета.Ru
23 минуты назад
Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за границы россиян дважды сдавать тест на COVID-19. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.
Прибывающих из-за границы россиян обяжут сдавать тест на COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что документ вступает в силу с 21 апреля. До 1 мая это требование будет затрагивать Турцию и Танзанию, а после указанной даты будет касаться всех стран.
Относительно процедуры сообщается, что гражданам будет необходимо пройти исследование методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда в Россию. Результаты нужно загрузить на единый портал госуслуг при заполнении формы «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации». При этом интервал между сданными тестами не должен быть не менее суток.
Также в постановлении указывается, что руководителями территориальных органов Роспотребнадзора в аэропортах будет организована выборочная проверка иностранцев на коронавирус.
Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,Турция,
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