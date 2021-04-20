Прибывающих из-за границы россиян обяжут сдавать тест на COVID

Относительно процедуры сообщается, что гражданам будет необходимо пройти исследование методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда в Россию. Результаты нужно загрузить на единый портал госуслуг при заполнении формы «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации». При этом интервал между сданными тестами не должен быть не менее суток.