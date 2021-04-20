В РПЦ предупредили россиян об опасности в Египте

Россиянам стоит отказаться от паломничества по святыням, которые находятся на территории Синайского полуострова из-за угрозы нападения экстремистов. Об этом рассказал секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).

По его словам, ситуация там напряженная. Главной святыней на той территории считается монастырь святой Екатерины на горе Синай, но никто не может гарантировать безопасность людей, которые решат посетить его. Как пишет РИА «Новости», экстремисты периодически совершают нападения на военных и сотрудников полиции. На данной территории проводится масштабная антитеррористическая операция уже несколько лет.