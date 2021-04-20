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Усталость назвали нормальным состоянием школьников

ИА Regnum
21 минуту назад
Жалобы школьников на усталость от учебы являются естественным процессом, который не может однозначно говорить о переутомлении учеников. Об этом 20 апреля заявила научный сотрудник лаборатории образовательного права института образования НИУ ВШЭ Надежда Княгинина на круглом столе в Государственной думе РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.
Усталость назвали нормальным состоянием школьников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Проведенное ВШЭ исследование показало, что основная масса школьников в опросах говорят о своей усталости. Тем не менее этот процесс во многом закономерен.
«Мы сперва были обескуражены, а потом поняли, что усталость — это нормально. Не устает тот, кто не работает. Нам важно понять, когда усталость переходит в переутомление и начинает вредить», — сказала Княгинина.
Общество,ВШЭ,Госдума,ИА REGNUM,
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