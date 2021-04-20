Instagram удалил видео поющего гимн России депутата

Рано утром 20 апреля депутат из Анапы Амазасб Эйриян ехал на машине и слушал радио. А там как раз исполняли гимн Российской Федерации . Депутат решил подпеть, а заодно записал видео и выложил его в Instagram.

Фото: профиль Амазасба Эйрияна в Facebook профиль Амазасба Эйрияна в Facebook

Instagram ролик тут же удалил , потому что счел, что депутат нарушил авторские права. По мнению соцсети, они принадлежат немецкому сериалу Alles was zählt (в переводе «Все, что имеет значение»). Это мыльная опера, которая вышла на германские экраны еще в середине нулевых. Видимо, в сериале использовался наш гимн. Вот что рассказал Business FM Амазасб Эйриян:

Амазасб Эйриян депутат совета муниципального образования Анапы:

«Как это понимать, что я не могу петь наш гимн в нашей же стране? Мало — на олимпиаду не допускают, еще и таким образом [блокируют]. Просто в 193-й серии там звучал наш гимн, и они себе как бы присвоили — раз он в их сериале звучал, значит, за этим сериалом и авторское право. Будем бороться. Я считаю, что нам надо отстоять наш гимн».

Это не первый случай. Совсем недавно предупреждение одному из блогеров вынес YouTube — тоже за использование российского гимна. Права на него, по мнению видеохостинга, принадлежат американской компании BMI, которая защищает интеллектуальную собственность в Штатах (аналог нашего РАО). После того, как история получила огласку в СМИ, вмешался Роскомнадзор , и Google , куда входит YouTube, признал ошибку.

Права на российский гимн не могут принадлежать никому — ни композитору Александрову, ни поэту Михалкову. Государственный символ не является объектом авторского права. Но алгоритм не разбирается в юридических тонкостях, и если кто-то первым сообщил сервису, что является владельцем этой музыки, робот будет защищать его права, объясняет юрист адвокатского бюро «Казаков и Партнеры» Кирилл Стус.

Кирилл Стус юрист адвокатского бюро «Казаков и Партнеры»:

«Отслеживание этих допускаемых нарушений у YouTube и Instagram осуществляется технической системой, то есть это делают не люди. Это немецкая компания предоставила Instagram исполнение и указала, что она является автором исполнений гимна. Она сделал это самой первой из всех пользователей Instagram. Соответственно все следующие пользователи, которые загружают такое исполнение, если оно как-то похоже и коррелирует с исполнением, загруженным немецкой компанией, будут считаться, по мнению Instagram, нарушителями авторских прав».

Причем самостоятельно достучаться до американских сервисов непросто. Они, конечно, ответят. Анапскому депутату (он переслал Business FM переписку с Instagram на английском языке) соцсеть предложила обращаться к тому, у кого есть компетенция. Судя по витиеватому ответу, Instagram перенаправил депутата к немцам. Но есть и еще одна тонкость. Как говорят юристы, роботы защищают права не только на слова и музыку, но и на исполнение в авторской версии.