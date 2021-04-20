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ФСО обновила правила посещения Кремля

Мослентаиещё 2
51 минуту назад
Федеральная служба охраны (ФСО) впервые с 2012 года обновила правила посещения московского Кремля. Об этом пишет «Парламентская газета».
ФСО обновила правила посещения Кремля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно требованиям, посетителям будет запрещено распивать алкоголь, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, заходить за ограждения, ходить и лежать на газонах, запускать беспилотники и расклеивать объявления.
При этом пронести с собой на территорию Кремля можно будет прозрачные пластиковые емкости с безалкогольными напитками — до одного литра либо другие прозрачные емкости — до 0,33 литра, а также продукты питания в прозрачной упаковке весом до одного килограмма. Все остальные вещи будет необходимо сдать в камеру хранения.
Также в документе говорится о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.
Утвержденные предписания вступают в силу 20 апреля, они определяют порядок пропуска посетителей в Кремль, Мавзолей и на территорию некрополя у Кремлевской стены, а также правила поведения на территории Кремля, у мемориала в Александровском саду, на Красной площади и на других прилегающих территориях.
Общество,Федеральная служба охраны,Парламентская газета,
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