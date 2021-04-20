ФСО обновила правила посещения Кремля

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Согласно требованиям, посетителям будет запрещено распивать алкоголь, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, заходить за ограждения, ходить и лежать на газонах, запускать беспилотники и расклеивать объявления.

При этом пронести с собой на территорию Кремля можно будет прозрачные пластиковые емкости с безалкогольными напитками — до одного литра либо другие прозрачные емкости — до 0,33 литра, а также продукты питания в прозрачной упаковке весом до одного килограмма. Все остальные вещи будет необходимо сдать в камеру хранения.

Также в документе говорится о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.