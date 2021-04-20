Госдума ликвидирует рыбоохранные зоны в России

При этом определяется, что рыбоохранные зоны, установленные до 1 июля 2021 года, а также территория, на которой расположены леса, отнесенные до 1 июля 2021 года к нерестоохранным полосам лесов, и водный объект или часть водного объекта, к которому прилегают такие зоны или территория, признаются до 1 января 2025 года рыбохозяйственными заповедными зонами.