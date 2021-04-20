Госдума ликвидирует рыбоохранные зоны в России

«Ликвидация рыбоохранных зон не окажет негативного влияния Весь режим, который есть в рыбоохранных зонах сохраняется в водоохранных. Целеполагание перекрывается», — отметил замглавы МинсельхозаИван Лебедев.
Авторы законопроекта — правительство, объясняет это дублированием обязательных требований к субъектам предпринимательской и иной экономической деятельности в рыбоохранных зонах и водоохранных зонах.
При этом определяется, что рыбоохранные зоны, установленные до 1 июля 2021 года, а также территория, на которой расположены леса, отнесенные до 1 июля 2021 года к нерестоохранным полосам лесов, и водный объект или часть водного объекта, к которому прилегают такие зоны или территория, признаются до 1 января 2025 года рыбохозяйственными заповедными зонами.
Кроме того, вместо упраздняемой рыбоохранной зоны озера Байкал предусматривается создание рыбохозяйственной заповедной зоны озера Байкал.