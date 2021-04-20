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Синоптик пообещал россиянам теплое лето

Газета.Ru
1 час назад
Россиянам рассказали, каким будет лето в 2021 году. Прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Москва 24».
Синоптик пообещал россиянам теплое лето
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам метеоролога, на большей части страны летом ожидается теплая погода. При этом Вильфанд оговорился, что прогноз на такой долгий срок нельзя назвать уверенным.
«Это «да» неуверенное, мы будем уточнять и детализировать прогноз обязательно», – пояснил специалист в интервью ТАСС.
Вильфанд уточнил, что на данный момент неясно, будет ли лето ранним или поздним. Он объяснил, что в каждом регионе РФ существуют свои климатические нормы.
«Есть понятие «естественный синоптический сезон», но оно связано с изменением циркуляции, с изменением взаимодействия температуры океана», – рассказал синоптик.
Эксперты в области анализа погоды обычно разделяют лето на две половины, отметил Вильфанд.
«В среднем первая половина лета начинается во второй пятидневке мая, а вторая половина - в конце июня – начале июля. <...> Бывает плюс–минус две недели», – сказал метеоролог.
Он сообщил, что понятие о наступлении лета есть и в агрометеорологии. При этом назвать точную дату прихода теплого времени года специалисты данной области также не смогут.
«Это тоже не прогнозируется заранее. Определяется по факту», – резюмировал Вильфанд.
Общество,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,Россия,
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