Google назвал борщ русским блюдом

Сервис Google включил борщ в число «10 российских блюд, которые вошли в историю».

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«История борща уходит в глубину столетий, но в двадцатом веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста. По традиционному рецепту борщ варят с борщевиком!» - отмечается в статье, опубликованной в Google Art & Сulture.

Авторы подчеркивают, что в поваренных книгах есть множество вариантов приготовления борща, в том числе и украинский с тертым салом и чесноком, и борщ по-московски.

«С течением времени в рецептах появлялись новые ингредиенты, которые заменили борщевик, а название «борщ» стало собирательным для разных супов с кислым вкусом», - говорится в статье.

Также среди традиционных российских блюд указаны гречневая каша, винегрет, салат Оливье, сырники, пельмени, бефстроганов, окрошка, блины и шашлык.

«Рамблер» писал, что ранее экспертный совет при Министерстве культуры Украины рекомендовал признать культуру приготовления борща одной из пяти наиболее значимых нематериальных украинских ценностей.