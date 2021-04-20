Когда это все закончится: Россию ждет дефицит жилья

Вице-президент «Опоры России» Евгений Шлеменков
, специализирующийся на строительстве и ЖКХ, предупредил, что цены на жилье в стране продолжат расти. Об этом сообщает
«Ура.ру».
Шлеменков отметил, что вместе с ростом цен россияне столкнутся с проблемой дефицита жилья из-за низких ставок по ипотеке.
«Ситуация меняется очень быстро, скорее всего, цены на недвижимость вырастут, даже если ставки по ипотеке будут невысокими», - заявил он.
По мнению эксперта, россиянам, которые планируют улучшить жилищные условия, ипотеку стоит взять именно сейчас.
Глава Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко
считает, что квартиры в России подорожают на фоне повышения ключевой ставки.
«Если доходы позволяют оплачивать ипотеку по нынешней ставке, лучше брать ее сейчас», - сказала она.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин
заявил, что льготная ипотека под 6,5 процента работает, но если цены на жилье будут расти и дальше, программа потеряет свой смысл.
С апреля 2020-го государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Действовать она будет до 1 июля 2021 года.
По словам Путина, рынок отреагировал ростом цен, увидев, что «объем кредитных ресурсов выделяется приличный» и за ипотекой обращается множество россиян. Он призвал «самым внимательным образом» наблюдать за ростом цен и реагировать на него.