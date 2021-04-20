700 млн рублей: Экс -министр купила роскошные апартаменты

Бывшая министр сельского хозяйства России , руководитель Меж дународного независимого института аграрной политики Елена Скрынник приобрела апартаменты в одном из небоскребов делового центра «Москва-Сити», сообщает «Собеседник.ru» со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

По данным издания, Скрынник купила помещения общей площадью почти 2 тысячи квадратных метров в комплексе «Башня Федерация». Апартаменты расположены на 37 этаже здания, их кадастровая стоимость — около 307 миллионов рублей.

Бывшая чиновница приобрела помещения в 2020 году. До этого ими на протяжении трех лет владел банк «Западный» (признан банкротом в 2014 году). «Собеседник.ru» нашел сведения Российского аукционного дома (РАД), из которых следует, что апартаменты были выставлены на торги по начальной цене 687 миллионов рублей. Скрынник купила их почти за 700 миллионов. Кроме нее, никто в торгах не участвовал.

Компания, принадлежащая мэрии Москвы , купила «платиновые апартаменты» на вершине башни «Федерация» в «Москва-Сити». Единственным недостатком люксовых помещений стоимостью более 1 млрд рублей стала необходимость добираться до них сразу на двух лифтах.

Недвижимость общей площадью свыше 1600 кв. м на 93-м и 94-м этажах «Федерации» приобрела Центральная топливная компания (ЦТК) ― структура департамента городского имущества Москвы , выяснил РБК.

Центральная топливная компания, несмотря на указанный в названии профиль деятельности, занимается инвестированием, операциями с недвижимостью и развитием коммерческих объектов. Именно через эту компанию мэрия Москвы покупает нужные городу активы, например производителя медицинских масок КИТ.

Ранее «платиновые апартаменты» принадлежали ЗАО «Башня Федерация», застройщику комплекса, которого контролирует корпорация AEON Романа Троценко . С февраля 2021 года собственность оформлена на ЦТК. Согласно Единому госреестру недвижимости, фирма купила три помещения в восточном корпусе башни, в том числе двухуровневые люксовые апартаменты на 719 кв. м.

Договор купли-продажи заключили ещё в ноябре 2020 года. Помещения выше 90-го этажа башни позиционируются как «платиновые апартаменты». За площади на двух этажах компания заплатила 1,1 млрд рублей, а общая сумма договора с 20% НДС составила 1,3 млрд рублей ― налог заплатил продавец объекта.

Что за «платиновые апартаменты»?

Отличительная особенность апартаментов на вершине «Федерации» ― высокие потолки от 5,5 м и панорамное остекление, открывающее обзор на столицу. Потребности помещений в тепле, воде и кондиционировании обеспечивает отдельный технический этаж, при этом воздух, как утверждается на сайте «Федерации», сравним по чистоте с загородным.

«Платиновые апартаменты» можно использовать не только как жильё, но и как помещения «свободного назначения», например, открыть там представительский офис, шоурум или площадку для мероприятий. Единственным недостатком такого жилья, по словам экспертов на рынке недвижимости, стал длительный подъём: лифты на такую высоту идут с пересадкой.

По мнению представителей рынка коммерческой недвижимости, если правительство Москвы планирует использовать «платиновые апартаменты» для деловых нужд, их с большой вероятностью могут превратить в представительские переговорные комнаты.

Московской мэрии уже принадлежат 55 000 кв. м офисов в соседнем небоскрёбе «Око» в «Москва-Сити». Их власти выкупили у Capital Group в 2016 году. Сейчас там располагаются департаменты городского имущества, транспорта, торговли и услуг и другие правительственные структуры. Также в башне «Империя» с конца 2020 года арендованы 6000 кв. м для департамента информационных технологий Москвы.

Приобретение «платиновых апартаментов» в деловом квартале «Москва-Сити» структурой столичного департамента городского имущества — это необоснованная трата, требующая вмешательства правоохранительных органов . Об этом NEWS.ru заявил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин . Он пообещал направить соответствующие запросы, чтобы выяснить правомерность покупки элитной недвижимости стоимостью более 1 млрд рублей.

Рамблер

Эта покупка вызывает очень большие вопросы. Вообще Счётная палата должна провести проверку <...>. Я направлю запрос по поводу обоснованности этих трат и происхождения этих денег. Это явно нерациональное расходование средств, а возможно, и более серьёзные причины, требующие вмешательства правоохранительных органов, — считает Митрохин.

Парламентария возмутила сделка «Центральной топливной компании», подчинённой департаменту городского имущества, поскольку чиновники этого ведомства причастны к историям с выселениями на улицу рядовых москвичей из общежитий на ул. Дубининской, 57, на 9-й ул. Соколиной горы, на ул. Ставропольской и по другим адресам.

Пока чиновники покупают «платиновые апартаменты» для себя, судьба общежитий не будет решена никогда. Потому что у чиновников есть более «интересные» цели и задачи, — резюмировал Митрохин.

В башне «Федерация-Восток» 95 этажей, до 2018 года она считалась самым высоким зданием России и Европы. Прекрасные виды и заоблачные цены. Покупка здешних апартаментов стала крупнейшей сделкой на всем московском рынке, не говоря уже о самом деловом центре, пишет газета «Коммерсантъ». Девять апартаментов в два этажа площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров проданы за 2,1 млрд рублей.

В самой башне «Федерация» отказались от комментариев, но известно, что проданы метры на этажах выше 90-го — почти самый верх башни. Все апартаменты разной площади, от 156 до 456 квадратных метров.

Сделку комментирует директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев

«По статусу это так называемые платиновые апартаменты, которые застройщик позиционирует как самые топовые апартаменты в этой башне. Улучшенные планировки, увеличенная высота потолка, панорамное остекление. Башня «Федерация-Восток» самая современная, она на сегодняшний день является самой высокой. До сих пор, кстати, еще пентхаус не продан двухуровневый. Жизнь вернулась в «Москву-Сити». Это все-таки по-прежнему является деловым фактором. Найти сейчас вакантную площадь в размере целого этажа для компании — это довольно сложно. Мы недавно проводили исследование, что даже если взять тот темп выбытия по апартаментам, который сейчас есть, то оставшихся апартаментов хватит примерно на год».

Башню «Федерация» контролирует AEON бизнесмена Романа Троценко. По данным аналитиков сервиса Of.ru, в башне вакантной остается еще четверть площадей. Ипотеку на них не возьмешь — на подобные апартаменты не распространяются льготные программы от государства.

Главный же лакомый кусок пока остается без хозяина — самый высокий в Европе пентхаус стоимостью более чем 2,5 млрд рублей. Интересны цели, ради которых неизвестный покупатель взял два этажа апартаментов. Вариантов здесь может быть несколько, говорит инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев . Первый из них — аренда:

«Конечно же, это сделка неординарная. Все-таки сумма 2,1 млрд за 2300 квадратных метров апартаментов в «Сити» — это серьезные цифры, серьезные показатели. Один квадратный метр был оценен где-то приблизительно в 900 тысяч рублей. Если сдавать в аренду эту недвижимость, то приблизительно можно будет собирать именно выручки от аренды около 140 млн рублей в год, но если вычитать всякие расходы эксплуатационные, налоги и так далее, то доходность этой инвестиции я оцениваю где-то в 5% или даже ниже. Либо инвестор собирается сделать что-то вроде гостиницы там».

Только аренда самых скромных апартаментов, в 150 квадратных метров, может обойтись в сумму до миллиона рублей ежемесячно. Кроме аренды есть и другие варианты — взяли этажи под офисы, для деловых встреч или в качестве личного пространства. Строго говоря, даже сумма сделки не официальная, а основанная на источниках. Возможно, цифру в 2 млрд рублей решили заявить как внушающую оптимизм в инвесторов либо как подстегивающую к новому тренду.

Так же говорили и о сделке 2019 года, когда семья Башара Асада приобрела 19 апартаментов в двух башнях: в «Городе столиц» и в той же «Федерации». Но это было до коронакризиса, и новые яркие заголовки «Москве-Сити» сейчас очень нужны. О некоторых занятных историях рассказывает сопредседатель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, юрист Александр Трещев.

«Башня «Запад» была, где ресторан Sixty: три последних этажа, спортивный зал и ресторан. Лет пять-семь назад, когда менялся собственник, пытались продать, по-моему, за 40 млн долларов эти все три этажа. Это был уникальный объект трехэтажный со стеклянной крышей, с высокими огроменными потолками. Этой сделке не суждено было сбыться. В «Москве-Сити» были разные истории. В одной из башен, не буду называть, в какой, тоже купил человек пентхаус, самый высокий этаж. Это звучало как апартаменты. На самом деле, большая часть — это было сейф-хранилище, где складировались наличные деньги. И у этого человека в этой башне было 28 охранников. Все может быть, но я думаю, что в этом случае все-таки кто-то купил для себя».

Последняя крупная сделка в деловом центре была в июне прошлого года, когда 90-й этаж башни «Федерация-Восток» продали за 1,1 млрд рублей. Это были семь апартаментов с потолками в 5,5 метра и панорамным видом из пятиметровых окон. Неизвестный покупатель обозначил цель покупки как организацию досуга и отдыха.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий ужесточение антикоррупционного законодательства, и захотело изымать у чиновников превышающие официальные доходы суммы денег в пользу государства. Соответствующий проект опубликован на сайте нижней палаты.

Документ предусматривает внесение поправок в два Федеральных закона — «О банковской деятельности» и «О противодействии коррупции».

Согласно законопроекту, деньги чиновников можно будет изымать в том случае, если на их банковских счетах окажется сумма, превышающая официальный доход за последние три года, при этом законность получения денег не будет подтверждена.

Авторы законопроекта отметили, что такие меры позволят усилить борьбу с коррупцией. Сейчас в пользу государства возможно взыскивать земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги, законность приобретения которых чиновники не могут подтвердить.