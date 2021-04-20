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В Калмыкии обнаружен «британский» штамм коронавируса

BFM.RU
50 минут назад
В Калмыкии выявлен один случай «британского» штамма коронавируса, который считается более заразным, чем обычный COVID-19. Изолированы около 50 человек, имевшие контакты с заболевшим медиком, сообщает «Интерфакс».
В Калмыкии обнаружен «британский» штамм коронавируса
Фото: ТАССТАСС
По данным оперативного штаба Калмыкии, в республике с начала пандемии коронавирус обнаружен у более чем 20 тысяч человек, боле 300 человек скончались.
В России было выявлено около 200 случаев заражения «британским» штаммом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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