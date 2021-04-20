Тиньков хотел отказаться от лечения лейкемии

Профессор из берлинской клиники Helios, где лечился предприниматель, в одной из бесед сказал: «Тебе нужно начинать химию сейчас, завтра». «Нет, не хочу делать химию, потому что ну, это бред, может как-то по-другому, может я излечусь, я здоровый», — ответил ему тогда Тиньков. На что врач заявил, что если бизнесмен не начнет курс химиотерапии, то он умрет через две недели.