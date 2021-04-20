Тиньков хотел отказаться от лечения лейкемии

Российский бизнесмен, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков
, год назад сообщивший о борьбе с лейкемией, рассказал о попытках отказаться от лечения в документальном фильме «Олег Тиньков — новая кровь» на «Первом канале». Об этом сегодня, 20 апреля, информирует РБК.
Профессор из берлинской клиники Helios, где лечился предприниматель, в одной из бесед сказал: «Тебе нужно начинать химию сейчас, завтра». «Нет, не хочу делать химию, потому что ну, это бред, может как-то по-другому, может я излечусь, я здоровый», — ответил ему тогда Тиньков. На что врач заявил, что если бизнесмен не начнет курс химиотерапии, то он умрет через две недели.
«А у них нет темы «поговорить в коридоре», у них есть тема «правду в глаза сказать», — поделился Тиньков.
Он добавил, что на тот момент решил отказаться от лечения, потому что «такую жизнь прожил, денег заработал столько, дай бог каждому, покорил все бизнес-вершины».
Предприниматель также рассказал, что поменять решение его заставила жена. «Быстро лечиться, все будет окей, ты еще не видел внуков, ты еще не поженил своих детей, ты еще пока не умираешь, ты будешь лечиться», — вспоминает слова своей супруги Тиньков.