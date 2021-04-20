Каждый третий россиянин готов стать вегетарианцем

В то же время, каждый четвертый (26%) респондент заявил, что вегетарианство стало популярнее в его окружении. Среди тех опрошенных, которые уже перешли на вегетарианство, большинство (51%) сделали это менее года назад. Многие из них (44%) уверены, что это полезно для здоровья.