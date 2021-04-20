В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в стране

Она указала, что на протяжении месяца уровень заболеваемости коронавирусом пока существенно не уменьшается, невзирая на массовую вакцинацию.

Отмечается, что число новых случаев COVID-19, выявляемых в России за 24 часа, не превышает 10 тысяч с 14 марта, уровень заболеваемости находится на уровне 8-9 тысяч в сутки. Согласно последним данным, в России было зафиксировано уже 4 710 690 случаев коронавируса, выздоровели 4 333 598 человек, скончались 105 928 пациентов. Всего в стране было проведено 126 087 949 тестов на COVID-19.