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В Роспотребнадзоре заявили о нестабильной ситуации с COVID-19

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ еще недостаточно стабильная, передает РИА "Новости".
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Она указала, что на протяжении месяца уровень заболеваемости коронавирусом пока существенно не уменьшается, невзирая на массовую вакцинацию.
"Цифры находятся примерно на одном уровне. Это говорит о том, что эпидемиологическая ситуация еще недостаточно стабильная", - сказала Пшеничная.
Отмечается, что число новых случаев COVID-19, выявляемых в России за 24 часа, не превышает 10 тысяч с 14 марта, уровень заболеваемости находится на уровне 8-9 тысяч в сутки. Согласно последним данным, в России было зафиксировано уже 4 710 690 случаев коронавируса, выздоровели 4 333 598 человек, скончались 105 928 пациентов. Всего в стране было проведено 126 087 949 тестов на COVID-19.
Общество,Роспотребнадзор,РИА Новости,Россия,
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