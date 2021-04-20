«Он истощен»: россиянин попал в плен к продюсерам в Китае

В апреле сначала в китайских, а затем и в мировых социальных сетях начали распространяться призывы спасти «пленного» россиянина по прозвищу Лелуш, который попал на азиатскую версию «Фабрики звезд» Chuang 2021 и не может оттуда выбраться. Молодой человек стал участником вокального шоу почти случайно и не планировал оставаться дольше одного выпуска, но он настолько запомнился зрителям, что те нарочно голосуют за него, тем самым продлевая его присутствие на проекте. Кто такой Лелуш, почему слава ему не по вкусу и как над ним издеваются китайские фанаты — в материале «Ленты.ру»

Фото: @bogatcio @bogatcio

Что известно о Лелуше?

Настоящее имя кумира китайской молодежи — Владислав Иванов . Необычный псевдоним он выбрал в честь главного героя японского аниме-сериала «Код Гиасс: Восставший Лелуш». Однако к Японии 27-летний мужчина имеет мало отношения: он родился и вырос во Владивостоке , а высшее образование получил в Фуданьском университете, одном из самых престижных образовательных учреждений Китая

До того как стать азиатской мегазвездой, Иванов успел освоить несколько профессий: какое-то время он подрабатывал продавцом, торговым агентом и моделью, а также учителем китайского языка и переводчиком (мужчина свободно говорит на трех языках). Последние две профессии сыграли решающую роль в карьере Лелуша: китайцы дали ему прозвище Teacher Li (Учитель Ли), а благодаря хорошему знанию языков он и попал в шоу, которое прославило его на весь мир. Правда, Владислав оказался на местной «Фабрике звезд» по воле случая.

Из андеграунда на экран

Если верить информации из открытых источников, Лелуш имел хорошие связи с гендиректором японской развлекательной компании KING Enterprises Group Иваном Ваном (Ivan Wang). Последний помимо работы в корпорации решил заняться продюсированием других талантов: так, он отправил в Китай своего хорошего друга Аму (Amu), чтобы тот покорял Chuang 2021. Иван подумал, что Аму будет одиноко в чужой стране, он нашел для него сопровождающего — Юу (Yui).

Сам Ван застрял на какое-то время в Гонконге, поэтому не смог сопроводить Аму и Юу на шоу. Тогда он обратился к Лелушу, который в тот момент случайно оказался в материковом Китае, и попросил его позаботиться о молодых талантах. Вместе с тем Владислав должен был подтянуть новым подопечным разговорный китайский язык.

Ситуация, когда россиянин обучает двух японцев китайскому языку, напоминает анекдот. Но Ван положился на мужчину, поскольку тот изучает китайский язык больше восьми лет, а благодаря работе моделью успел хорошо изучить страну.

Перед первыми съемками «Фабрики» японские участники приехали на площадку вместе со своим репетитором. К удивлению для всей троицы продюсеры шоу обратили внимание на россиянина и пригласили его присоединиться. Дело в том, что до начала проекта оставались считанные дни, а создатели Chuang 2021 никак не могли найти 90-го конкурсанта (многие участники из других стран не смогли попасть из-за проблем с визой). Тем более их привлек «холодный» образ выходца из Владивостока — Иванов редко улыбается на людях, потому что считает, что в такие моменты выглядит глупо и некрасиво.

Лелуш дважды отказывался от неожиданного предложения: мужчина не умеет ни петь, ни танцевать, а именно эти таланты участников оценивают зрители. Но в итоге Иванов все-таки согласился попробовать свои силы на сцене — терять ему было нечего, а шанс исполнить песню перед тысячами людей, возможно, казался интересным опытом. В любом случае продюсеры обещали Иванову, что через две недели он сможет спокойно покинуть шоу, потому что даже они не верили в его талант. Для авторов китайской «Фабрики» Лелуш был скорее расходным материалом, с помощью которого они залатали дыры на кастинге.

«Производственная команда сказала, что мне не нужно переживать, ведь "шоу не очень долгое. Просто попробуй себя в этом". Я никогда раньше не участвовал ни в каких шоу. Они сказали мне, что я смогу познакомиться с интересными людьми. Вот так я и пришел», — цитируют его интервью фанаты шоу Chuang.

Слава свалилась на голову

Во время своего первого выступления Лелуш исполнил трек Jackpot не слишком популярного русскоязычного рэпера Mr Lambo. Зрителям в его перформансе понравилось буквально все: одежда, прическа, непрофессиональная манера исполнения, странноватые движения рук во время танцев и его крайне серьезная физиономия. Интернет быстро сделал свое дело, и лицо российского исполнителя быстро разлетелось на мемы в китайских соцсетях.

Еще перед первым выступлением Владислав говорил, что хочет поскорее вернуться домой. Зрителей такой вариант не устроил: они решили поиздеваться над парнем, чтобы еще раз увидеть его выступление в программе. Для этого китайцы начали отправлять свои голоса в поддержку россиянина, не жалея денег на отправку платных сообщений. Позже к этому голосованию подключились фанбазы тех певцов, которых из шоу уже выгнали.

Сам Лелуш оказался явно не готов к такому повороту событий: мужчина в одночасье стал мегазвездой в Китае, но при этом остался заложником сложившихся обстоятельств. Дело в том, что он не имеет права покинуть проект по своему желанию: в таком случае ему придется выплатить огромную неустойку, предусмотренную контрактом. Да и сами продюсеры вряд ли захотят отпускать «пленного» — Иванов приносит создателям программы деньги, ведь за него голосуют юанем десятки тысяч фанатов и троллей, которые в данном случае работают заодно.

Невольный участник «Фабрики» настолько устал от своего положения, что начал умолять фанатов отпустить его домой. Практически после каждого выступления конкурсант просит, чтобы люди перестали за него голосовать.

«Участие в бойзбенде — не моя мечта. Я не знаю, почему стою здесь. Это место должно принадлежать тому, кто реально умеет петь и танцевать», — говорил Лелуш после одной из первых побед его команды.

Но интернет устроен таким образом, что мольба о помощи раз за разом оборачивается для россиянина катастрофой. Видя искренние страдания Лелуша, китайцы нарочно продолжали отдавать голоса за него, чтобы выходец из России дошел до финала конкурса.

«Лелуш правда очень сильно хочет сбежать. Каждый раз, когда я его спрашиваю об этом, я даже не успеваю договорить вопрос. Когда я хочу у него спросить: 'Ты хочешь оставаться здесь?" — я успеваю только сказать "ты хочешь " И он тут же отвечает "Не хочу"», — рассказал другой участник шоу Чжан Цзяюань, который выступает в его команде.

Пощадите Лелуша

К облегчению для Иванова, далеко не все зрители разделяют позицию троллей. Благодаря неравнодушным пользователям со всего мира в соцсетях распространяются хештеги #freelelush («Свободу Лелушу»).

«Он истощен. Это больше не смешно», — написал один из пользователей Twitter. «Отпустите его. Поклонники Лелуша, вы счастливы, видя его лицо? В конце концов, он несчастен», — написал другой, приложив к посту фотографию, на которой Иванов закрывает лицо руками после оглашения результатов очередного голосования.

Большой вклад в освещение проблемы внесли и россияне. О китайском «заложнике» написали крупные отечественные СМИ, а блогер Руслан Усачев запустил русскоязычный хештег #СвободуЛелушу, который за первые сутки занял третью позицию среди самых популярных тем русскоязычного Twitter.

Однако маловероятно, что призывы неравнодушных пользователей будут услышаны. Финал шоу Chuang 2021 назначен на 24 апреля — значит, до этого времени Лелуш уже точно не покинет проект. Зато после этой даты он наконец будет свободен.

Жизнь после славы

Хотя многие фанаты думают, что после окончания китайской «Фабрики» Иванов вернется в родной Владивосток, сам молодой человек говорит обратное. В одном из своих видео он признался, что пока не планирует приезжать в Россию.

«В будущем я хочу жить той жизнью, которой я захочу. На данный момент в планах есть много всего. Вам не нужно переживать, что не сможете увидеть меня после шоу. Я не планирую покидать Китай. Я останусь жить в Китае», — заверил фанатов Иванов.