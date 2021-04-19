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"Не хотела никого обидеть": снявшаяся топлес в Дагестане об угрозах

Вероника Полынина
30 минут назад
Снявшаяся топлес в Дагестане девушка рассказала об угрозах в свой адрес.
По словам Изабеллы Д., после того как фото, где они с подругой стоят на фоне Сулакского каньона, всплыло в Сети, она стала получать множество угроз. Люди писали, что «уже выехали». В ответ девушка блокировала недоброжелателей, потому что считает бесполезным пускаться в объяснения.
Изабелла рассказала, что фото было сделано давно. Она предположила, что скандал возник после того, как на снимок обратил внимание кто-то из знакомых ее подруги, живущей в Дагестане.
По словам девушки, снимок был сделан спонтанно и не является провокацией.
«Я не хотела никого обидеть. В моем понимании, возможно, не было какого-то знания местных законов или чего-то. Это не провокация ни в коем случае, конечно», - сказала она «360».
Изабелла также прокомментировала слова замглавы администрации Унцукульского района Мухаммада Хамзатова, который потребовал удалить откровенные фото, пообещав в противном случае обратиться в полицию с заявлением об оскорблении чувств верующих.
Девушка обратила внимание, что разделась не в храме, а на природе. По ее мнению, районные власти придали слишком большое значение этому фото и пытаются раздуть из мухи слона.
Как писал «Рамблер», ранее в Дубае задержали около 30 девушек, участвовавших в голой фотосессии на балконе отеля. 12 из них оказались гражданками Украины. Их депортировали на родину и запретили въезд в ОАЭ на пять лет.
Общество,Видео,Республика Дагестан,
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