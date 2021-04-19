"Не хотела никого обидеть": снявшаяся топлес в Дагестане об угрозах

Снявшаяся топлес в Дагестане девушка рассказала об угрозах в свой адрес.

По словам Изабеллы Д., после того как фото, где они с подругой стоят на фоне Сулакского каньона, всплыло в Сети, она стала получать множество угроз. Люди писали, что «уже выехали». В ответ девушка блокировала недоброжелателей, потому что считает бесполезным пускаться в объяснения.

Изабелла рассказала, что фото было сделано давно. Она предположила, что скандал возник после того, как на снимок обратил внимание кто-то из знакомых ее подруги, живущей в Дагестане.

По словам девушки, снимок был сделан спонтанно и не является провокацией.

«Я не хотела никого обидеть. В моем понимании, возможно, не было какого-то знания местных законов или чего-то. Это не провокация ни в коем случае, конечно», - сказала она «360».

Изабелла также прокомментировала слова замглавы администрации Унцукульского района Мухаммада Хамзатова, который потребовал удалить откровенные фото, пообещав в противном случае обратиться в полицию с заявлением об оскорблении чувств верующих.

Девушка обратила внимание, что разделась не в храме, а на природе. По ее мнению, районные власти придали слишком большое значение этому фото и пытаются раздуть из мухи слона.