В РФПИ заявили об эффективности "Спутника V" в 97,6%

По результатам анализа данных 3,8 миллиона россиян эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" составляет 97,6%. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиий (РФПИ) и НИЦ Гамалеи, пишет РИА "Новости".

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"Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ и РФПИ объявляют об эффективности вакцины "Спутник V" на уровне 97,6%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведется реестр лиц, привитых двумя компонентами препарата.

По имеющимся данным, спустя 35 дней после первой инъекции коронавирусом заразились 0,027% привившихся. Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".