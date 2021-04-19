В РФПИ заявили об эффективности "Спутника V" в 97,6%

По результатам анализа данных 3,8 миллиона россиян эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" составляет 97,6%. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиий (РФПИ) и НИЦ Гамалеи, пишет РИА "Новости".
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"Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ и РФПИ объявляют об эффективности вакцины "Спутник V" на уровне 97,6%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведется реестр лиц, привитых двумя компонентами препарата.
По имеющимся данным, спустя 35 дней после первой инъекции коронавирусом заразились 0,027% привившихся. Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.
Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Ранее сообщалось, что около 16 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" выпущено в гражданский оборот. Об этом заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.