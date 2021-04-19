Заместитель главы администрации Унцукульского района Мухаммад Хамзатов предположил, что фотография была сделана в октябре-ноябре. Позже обе героини снимка опубликовали ее в своих социальных сетях. После этого в комментариях начали появляться угрозы, а старейшины района, местная молодежь, женщины и учителя стали жаловаться в администрацию на фото.