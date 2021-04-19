В Дагестане девушки снялись обнаженными на фоне Сулакского каньона. Об этом сообщает «360».
Заместитель главы администрации Унцукульского района Мухаммад Хамзатов предположил, что фотография была сделана в октябре-ноябре. Позже обе героини снимка опубликовали ее в своих социальных сетях. После этого в комментариях начали появляться угрозы, а старейшины района, местная молодежь, женщины и учителя стали жаловаться в администрацию на фото.
Хамзатов лично обратился к девушкам с просьбой удалить снимок. При этом он ссылался на уголовную статью «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».
Замглавы администрации Унцукульского района рассказал, что одна из девушек удалила фотографию, а вторая пока нет. По его словам, если она продолжит препираться, последует обращение в правоохранительные органы.
«У нас тоже запланировано мероприятие с местной молодежью, чтобы агрессию свою проявляли в других местах, чтобы были культурными, когда подобные факты происходят, чтобы тоже принималось решение со всеми нормами этики», — добавил Хамзатов.