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Попытку мужчины украсть детскую горку показали на видео

Юрий Столбов
13 минут назад
В Бутове мужчина попытался украсть детскую горку. Он прицепил ее к машине и начал дергать. Все это сняли очевидцы из окна квартиры.
В итоге, горка так и сталась стоять на месте, мужчина лишь ее повредил.
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