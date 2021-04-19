Около 16 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» выпущено в гражданский оборот. Об этом заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов, передает РИА «Новости».
По словам Логунов, в общей сложности произведено около 20 млн доз препарата.
Вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций
(РФПИ), одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
Ранее стало известно, что РФПИ договорился с китайской фармкомпанией Hualan Biological Bacterin Inc. о производстве в Китае еще более 100 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в год.