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Попова заявила, что в крупных городах РФ нужны специальные меры против COVID-19

Газета.Ru
1 час назад
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в крупных российских городах требуется ввод специальных мер против коронавирусной инфекции. Об этом передает ТАСС.
Попова призвала к спецмерам против COVID-19 в мегаполисах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мы должны разрабатывать специальные режимы и специальные правила для агломераций: там, где живет более двух, трех, пяти, а тем более, как в Москве, - 10 миллионов человек", - рассказала Попова.
По ее словам, ситуация с COVID-19 в России сейчас стабилизируется. Как подчеркнула Попова, Москва и Санкт-Петербург справляются с коронавирусом достойнее некоторых других столиц.
"По тестированию Российская Федерация буквально последние две недели занимает пятую строчку, до этого это была третья строчка. Но, учитывая очень сложную эпидситуацию во Франции и Италии, наши коллеги там были вынуждены увеличить количество тестов", - добавила глава ведомства.
Она пояснила, что в разных странах наблюдается три модели реагирования на ситуацию с распространением инфекции. Речь идет об опережающем, запаздывающем и пассивном вариантах реагирования. За последние сутки в России выявили 8 589 новых случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (2 279), Санкт-Петербурге (692), Московской области (592).
Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,
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