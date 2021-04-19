Попова призвала к спецмерам против COVID-19 в мегаполисах

По ее словам, ситуация с COVID-19 в России сейчас стабилизируется. Как подчеркнула Попова, Москва и Санкт-Петербург справляются с коронавирусом достойнее некоторых других столиц.

Она пояснила, что в разных странах наблюдается три модели реагирования на ситуацию с распространением инфекции. Речь идет об опережающем, запаздывающем и пассивном вариантах реагирования. За последние сутки в России выявили 8 589 новых случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (2 279), Санкт-Петербурге (692), Московской области (592).