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Шествие «Бессмертного полка» в России могут провести 24 июня

ИА Regnumиещё 14
2 часа назад
В 2021 году шествие в рамках акции «Бессмертный полк России» вместо 9 мая может состояться 24 июня. Об этом 19 апреля заявила сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
Шествие «Бессмертного полка» в России могут провести 24 июня
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Организатор акции выразила надежду, что к этой дате санитарно-эпидемиологическая ситуация в России улучшится и Роспотребнадзор смягчит требования к проведению массовых акций.
«Очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится и мы сможем организовать свое шествие «Бессмертного полка» в очном формате 24 июня. Это очень достойная дата, когда мы снова смогли бы вывести наших победителей на шествие», — сказал Цунаева.
Общество,Елена Цунаева,Роспотребнадзор,ИА REGNUM,Россия,
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