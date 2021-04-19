Турцию не откроют: что будет с летним отдыхом россиян

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, что к 18 апреля в Турции находились 40 тысяч организованных и 50 тысяч самостоятельных и транзитных российских туристов

Как писал «Рамблер», Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю.