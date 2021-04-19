В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Турцию не откроют: что будет с летним отдыхом россиян

Мария Иванова
23 минуты назад
Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что авиасообщение России и Турции не возобновится после 1 июня. По их мнению, заболеваемость коронавирусом в Турции к этому времени не сократится до приемлемых значений.
Турцию не откроют: что будет с летним отдыхом россиян
Фото: ТАССТАСС
Глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов отметил, что только вывоз туристов из Турции затянется до конца апреля, а растущую заболеваемость за месяц не победить. В последние четыре дня прирост инфицированных в стране вышел за 60 тысяч человек и не падает.
«По опыту мы видим, что заболеваемость должна упасть в разы, а она так быстро не падает», - подчеркнул вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович.
По его мнению, заменить Турцию для россиян может Египет - надежду на возобновление полетов на египетские курорты ранее дал глава МИД России Сергей Лавров.
Глава Альянса туристических агентств РФ Наталия Осипова добавила, что туристы из других стран продолжают приезжать в Турцию. По ее мнению, если сама Турция не ограничит поток туристов, то может потерять летний сезон из-за коронавируса.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, что к 18 апреля в Турции находились 40 тысяч организованных и 50 тысяч самостоятельных и транзитных российских туристов
Как писал «Рамблер», Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю.
Аналогичный запрет наложили на полеты в Танзанию, также до 1 июня. В Роспотребнадзоре заявили, что из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.
Ростуризм посоветовал россиянам, купившим туры в Турцию и Танзанию с вылетом до июня, перенести поездки на более поздние даты или выбрать другие направления.
Общество,Георгий Мохов,Владимир Канторович,Наталия Осипова,Сергей Лавров,Ростуризм,Российский союз туриндустрии,Ассоциация туроператоров России,Роспотребнадзор,МИД,газета "Известия",Россия,Турция,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители