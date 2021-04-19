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«Песня крокодила Гены» от военного оркестра попала на видео

Александр Кузьмин
2 часа назад
Военный оркестр, поздравлявший ветерана, на бис сыграл для детей из детского сада, который находился в том же дворе.
На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как оркестр сначала играет для ветерана Геннадия Шавринасобирается уходить, как вдруг слышат восторженные возгласы «браво», и благодарные аплодисменты от детей, находившихся в садике неполалёку. В ответ музыканты сыграли ребятам «Песню крокодила Гены».
Все случилось на улице Матросова. 84-летний Геннадий Шаврин, узник концлагеря, который во время войны располагался рядом с городом Барановичи в Белорусской ССР, живет в доме 12.
Тольяттинцы, знающие Геннадия Тимофеевича, в произошедшем нашли даже символизм. Ветерану было примерно столько же, как и этим детям, когда он оказался в концлагере.
Общество,Видео,
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