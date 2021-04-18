В Москве выездные бригады вакцинации от COVID-19 заработают еще в трех торговых центрах

В Москве
с 21 апреля сделать прививку от коронавируса можно будет в ЦУМе
, также вакцинация начнется еще в двух торговых центрах. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Уже с завтрашнего дня, 21 апреля, сделать прививку против COVID-19 можно будет в ЦУМе. Практика показывает, что проходить вакцинацию москвичи предпочитают именно в таких точках. К примеру, в ГУМе прививку сделали уже более 15,5 тыс. человек. Поэтому мы продолжаем расширять возможности для вакцинации, выбирая для ее проведения главные точки притяжения. Кроме ЦУМа завтра запустится вакцинация еще в двух торговых центрах. Такое движение прививочных бригад по городу стало за последние месяцы традиционным», - рассказала вице-мэр. По ее словам, с 21 апреля выездные бригады вакцинации против коронавируса заработают в ЦУМе и торговых центах «Шангал» и «XL Дмитровка». Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. График работы выездных бригад опубликован на сайте: mos.ru/city/projects/covid-19/privivka/. В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины. Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с получающим прививку назначает дату для второго этапа вакцинации (через 21 день). Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 112 соглашений с частными медорганизациями, 92 клиники уже начали вакцинировать жителей. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.