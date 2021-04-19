Четверть россиян рассказала о выгорании на работе

Почти четверть россиян, опрошенных рекрутинговой компанией Hays, рассказала о выгорании на работе. Результаты опроса есть в распоряжении «Ленты.ру»

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ» Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

23 процента респондентов ответили, что в данный момент пребывают в состоянии профессионального выгорания и не знают, как с этим справиться. 42 процента из них в итоге меняют работу, а еще 26 процентов увольняются, не имея альтернативного варианта трудоустройства.

Доля ощущающих выгорание сотрудников среди женщин выше, чем среди мужчин: 43 процента против 34. Самая большая возрастная группа, сталкивающаяся с профессиональным выгоранием, — люди от 25 до 28 лет (49 процентов).

При этом 25 процентов опрошенных заявили, что никогда не сталкивались с выгоранием на работе и уверены, что такого явления в принципе не существует. Чаще всего (44 процента) такой ответ встречался среди респондентов старше 55 лет.