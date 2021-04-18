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Познер назвал Пушкина нерусским писателем

Lenta.ru
30 минут назад
Журналист и ведущий Первого канала Владимир Познер вспомнил любимое прозаическое произведение Александра Пушкина, а также назвал его нерусским писателем. Свою точку зрения Познер выразил в колонке на официальном сайте.
Познер назвал Пушкина нерусским писателем
Фото: ТАССТАСС
Журналист отметил, что искренне любит «Евгения Онегина» и «Медного всадника», а также восхищается «Борисом Годуновым», однако его любимым произведением остается «Повести Белкина». Познер добавил, что считает Пушкина нерусским писателем, хотя тот сам считал себя русским.
«Он светлый, он улыбается каждым своим словом. Вот Лермонтов — тоже великий, но не светлый совсем. А Пушкин радуется жизни, в нем есть как будто прививка от вечной русской тоски, и она действует на читателя», — сказал телеведущий.
Он отметил, что до Пушкина не существовало живого литературного языка.
Познер подчеркнул, что для него «нерусскость» писателя заключается в «радостном свете, который излучает мастерство» Пушкина, и в непривычном для русского человека позитиве.
Ранее журналист пообщался со зрителями и ответил на вопрос о том, допускает ли он отказ от атеизма. Журналист сказал, что допускает любые события в жизни, поэтому старается не употреблять слово «никогда».
Общество,Евгений Онегин,Владимир Познер,Борис Годунов,
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